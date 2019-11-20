В Афганистане разбился вертолет США: погибли американские военные
20 ноября, 2019, 10:28
В Афганистане после падения военно-транспортного вертолета США погибли двое американских военных
Как сообщает Reuters со ссылкой на заявление военных США, предварительные отчеты не указывают, что авария вертолета была вызвана вражеским огнем.
В то же время представители движения Талибан утверждают, что вертолет армии США был сбит их боевиками.
Талибы часто берут на себя ответственность за случайные аварии и афганское правительство исключило их причастность к авиакатастрофе.
Напомним, в начале ноября вертолет Южной Кореи упал в море у спорных с Японией островов.
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