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Espreso.tvМирВ Афганистане разбился вертолет США: погибли американские военные

В Афганистане разбился вертолет США: погибли американские военные

В Афганистане после падения военно-транспортного вертолета США погибли двое американских военных

Как сообщает Reuters со ссылкой на заявление военных США, предварительные отчеты не указывают, что авария вертолета была вызвана вражеским огнем.

В то же время представители движения Талибан утверждают, что вертолет армии США был сбит их боевиками.

Талибы часто берут на себя ответственность за случайные аварии и афганское правительство исключило их причастность к авиакатастрофе.

Напомним, в начале ноября вертолет Южной Кореи упал в море у спорных с Японией островов.

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