Вертолет Южной Кореи упал в море возле спорных с Японией островов: 7 пропавших

1 ноября, 2019, 12:17

Южнокорейский вертолет упал в море недалеко от спорных с Японией островов Токто

Как сообщает Yonhap , семь человек, находившихся на борту, пропали без вести.

Ночью вертолет вылетел из Токто, после чего упал в воду. На его борту были двое мужчин с рыбацкой лодки и пять спасателей.

В поисках людей задействованы военные корабли, вертолеты, несколько рыбацких лодок, также планируется привлечь дайверов.

Группа островов Токто расположенными между Японией и Южной Кореей и являются предметом территориального спора двух стран. Токто вошли в состав Японии в 1905 году. После окончания Второй мировой войны их стало контролировать Южная Корея. Япония же считает территорию своей и называет действия Кореи "незаконной оккупацией".

Напомним, летом в Средиземное море упал вертолет с россиянами.