Вертолет Южной Кореи упал в море возле спорных с Японией островов: 7 пропавших
Как сообщает Yonhap , семь человек, находившихся на борту, пропали без вести.
Ночью вертолет вылетел из Токто, после чего упал в воду. На его борту были двое мужчин с рыбацкой лодки и пять спасателей.
В поисках людей задействованы военные корабли, вертолеты, несколько рыбацких лодок, также планируется привлечь дайверов.
Группа островов Токто расположенными между Японией и Южной Кореей и являются предметом территориального спора двух стран. Токто вошли в состав Японии в 1905 году. После окончания Второй мировой войны их стало контролировать Южная Корея. Япония же считает территорию своей и называет действия Кореи "незаконной оккупацией".
Напомним, летом в Средиземное море упал вертолет с россиянами.
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