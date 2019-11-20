Украина недополучила $35 млн военной помощи от США

20 ноября, 2019, 09:35

Неотправленные средства планировалось потратить на закупку гранатометов и защищенной связи для армии

Журналисты Los Angeles Times получили документы о расходах Пентагона и обнаружили, что финансовая помощь Соединенных Штатов Украине за прошлый финансовый год до сих пор не получена в полном объеме.



Финансовый год в США завершается 30 сентября, но американская сторона до сих пор не перевела денежную помощь Украине. Эти деньги предназначались на приобретение Украиной гранатометов, средств защищенной связи и военных катеров.



Пресс-секретарь Пентагона уже заявила, что эти средства будут переведены в Украине в ближайшее время, однако не прокомментировала причину задержки военной помощи.