Украина недополучила $35 млн военной помощи от США
20 ноября, 2019, 09:35
Журналисты Los Angeles Times получили документы о расходах Пентагона и обнаружили, что финансовая помощь Соединенных Штатов Украине за прошлый финансовый год до сих пор не получена в полном объеме.
Неотправленные средства планировалось потратить на закупку гранатометов и защищенной связи для армии
Журналисты Los Angeles Times получили документы о расходах Пентагона и обнаружили, что финансовая помощь Соединенных Штатов Украине за прошлый финансовый год до сих пор не получена в полном объеме.
Финансовый год в США завершается 30 сентября, но американская сторона до сих пор не перевела денежную помощь Украине. Эти деньги предназначались на приобретение Украиной гранатометов, средств защищенной связи и военных катеров.
Пресс-секретарь Пентагона уже заявила, что эти средства будут переведены в Украине в ближайшее время, однако не прокомментировала причину задержки военной помощи.
- Напомним, Демократическая партия США просила расследовать задержку военной помощи Украине.
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