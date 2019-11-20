 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирУкраина недополучила $35 млн военной помощи от США

Украина недополучила $35 млн военной помощи от США

Неотправленные средства планировалось потратить на закупку гранатометов и защищенной связи для армии

Журналисты Los Angeles Times получили документы о расходах Пентагона и обнаружили, что финансовая помощь Соединенных Штатов Украине за прошлый финансовый год до сих пор не получена в полном объеме.

Финансовый год в США завершается 30 сентября, но американская сторона до сих пор не перевела денежную помощь Украине. Эти деньги предназначались на приобретение Украиной гранатометов, средств защищенной связи и военных катеров.

Пресс-секретарь Пентагона уже заявила, что эти средства будут переведены в Украине в ближайшее время, однако не прокомментировала причину задержки военной помощи.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

20 ноября, 2019 среда

19 ноября, 2019 вторник

больше новостей

20 ноября, 2019 среда

19 ноября, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать