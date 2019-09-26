Демпартия США просит расследовать задержку военной помощи Украине

26 сентября, 2019, 11:35

Американские демократы обратились к Пентагону с просьбой провести расследование задержки предоставления американской военной помощи Украине

Об этом в Twitter сообщил сенатор-демократ Дик Дурбин.

"Я призываю Министерство обороны США провести расследование по поводу прекращения предоставления Украине военной помощи, ассигнованной конгрессом, якобы по указанию Белого дома. Этот процесс замедлился в течение лета, и до середины августа сенатской комиссии сообщили, что средства не поступили с неопределенным причинам", - написал сенатор.

К своему обращения Дурбин добавил копию письма, из которого следует, что в феврале Пентагон сообщил комиссию конгресса по вопросам обороны, что намерен направить Украины $ 125 млн. В мае Минобороны сообщило, что планирует перевести еще столько же для военной помощи Украине.