Труба сообщил подробности о новосозданном подразделении по расследованию преступлений во время Революции Достоинства

20 ноября, 2019, 17:07

Подразделение ГБР, которое будет расследовать преступления во время Революции Достоинства, будет насчитывать 25 следователей и входить в управление по расследованию военных преступлений

Об этом заявил на пресс-конференции директор Государственного бюро расследований Роман Труба, передает Еспресо.TV .

"Основная доля уголовных производств будет передана в ГБР. Процесс передачи - это сложный процесс, он не произойдет быстро, но в ГБР и в ГПУ есть понимание, что это должно произойти профессионально и технически", - сказал Труба.

По словам главы ГБР, следователи подразделения будут иметь доступ к государственной тайне соответствующего уровня, а процессуальное руководство производств будут осуществлять прокуроры, которые вели процессуальное руководство этих дел в течение 5 лет.