В ГБР создали подразделение по расследованию "дел Майдана"

18 ноября, 2019, 15:52

В ГБР создали подразделение по расследованию преступлений, совершенных во время массовых протестов в 2013-2014 годах

Об этом директор ГБР Роман Труба сообщил в своем Telegram-канале.

По словам Трубы, "отобрали лучших, профессиональных следователей, которые будут эффективно работать над "делами Майдана" дальше".

Как только ГПУ завершит все процессуальные действия и передаст нам материалы уголовных производств, следователи приступят к работе.

Напомним, 20 ноября ГПУ завершает досудебное расследование по всем уголовным производствам. После этого они 3 месяца для того, чтобы их передать в ГБР. Сейчас в прокуратуре продолжается инвентаризация материалов.