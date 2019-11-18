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Espreso.tvОбществоВ ГБР создали подразделение по расследованию "дел Майдана"

В ГБР создали подразделение по расследованию "дел Майдана"


фото: reuters
В ГБР создали подразделение по расследованию преступлений, совершенных во время массовых протестов в 2013-2014 годах

Об этом директор ГБР Роман Труба сообщил в своем Telegram-канале.

По словам Трубы, "отобрали лучших, профессиональных следователей, которые будут эффективно работать над "делами Майдана" дальше".

Как только ГПУ завершит все процессуальные действия и передаст нам материалы уголовных производств, следователи приступят к работе.

Напомним, 20 ноября ГПУ завершает досудебное расследование по всем уголовным производствам. После этого они 3 месяца для того, чтобы их передать в ГБР. Сейчас в прокуратуре продолжается инвентаризация материалов.

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