Стало известно, сколько стоило "Слуге народа" обучение депутатов в Трускавце

20 ноября, 2019, 14:25

Недельный курс обучения народных избранников от "Слуги народа" в Трускавце обошелся партии в 11,2 млн грн

Об этом говорится в финансовом отчете партии за третий квартал 2019 года, передает LIGA.net .

5,8 млн грн партия заплатила туристической фирме Бальнео-Тур за организацию семинара, а 1,9 млн грн - за проживание в гостинице.

За семинар "макро- и микроэкономика" Киевская школа экономики (KSE) получила от "Слуги народа" 2,1 млн грн. Проезд "слуг" на поезде обошелся в 145 тыс. грн.

Еще 1,2 млн грн составил подоходный налог, а 80 тыс.грн - военный сбор.