Стало известно, сколько стоило "Слуге народа" обучение депутатов в Трускавце
20 ноября, 2019, 14:25
Недельный курс обучения народных избранников от "Слуги народа" в Трускавце обошелся партии в 11,2 млн грн
Об этом говорится в финансовом отчете партии за третий квартал 2019 года, передает LIGA.net .
5,8 млн грн партия заплатила туристической фирме Бальнео-Тур за организацию семинара, а 1,9 млн грн - за проживание в гостинице.
За семинар "макро- и микроэкономика" Киевская школа экономики (KSE) получила от "Слуги народа" 2,1 млн грн. Проезд "слуг" на поезде обошелся в 145 тыс. грн.
Еще 1,2 млн грн составил подоходный налог, а 80 тыс.грн - военный сбор.
- Напомним, 29 июля избранные депутаты от "Слуги народа" начали проходить недельный образовательный интенсив на Прикарпатье.
- 3 августа председатель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков отказался называть стоимость тренинга вновь избранных народных депутатов в Трускавце.
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