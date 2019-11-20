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Espreso.tvОбществоСтало известно, сколько стоило "Слуге народа" обучение депутатов в Трускавце

Стало известно, сколько стоило "Слуге народа" обучение депутатов в Трускавце

Недельный курс обучения народных избранников от "Слуги народа" в Трускавце обошелся партии в 11,2 млн грн

Об этом говорится в финансовом отчете партии за третий квартал 2019 года, передает LIGA.net .

5,8 млн грн партия заплатила туристической фирме Бальнео-Тур за организацию семинара, а 1,9 млн грн - за проживание в гостинице.

За семинар "макро- и микроэкономика" Киевская школа экономики (KSE) получила от "Слуги народа" 2,1 млн грн. Проезд "слуг" на поезде обошелся в 145 тыс. грн.

Еще 1,2 млн грн составил подоходный налог, а 80 тыс.грн - военный сбор.

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