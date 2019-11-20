Слишком много смертей: Мейвезер объяснил, почему никогда не вернется в бокс

20 ноября, 2019, 12:37

Американец Флойд Мейвезер заявил, что не собирается возобновлять карьеру из-за большого количество смертельных случаев в боксе

Об этом сообщает BoxingScene.

Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях заверил, что не собирается возвращаться на ринг из-за большого количество смертельных случаев, произошедших в боксе в последнее время.

"Мне много раз звонили и предлагали вернуться в ринг. Но я забочусь о своем здоровье. Бокс - очень грубый вид спорта. За последние несколько лет слишком много боксеров умерли на ринге. Эти смерти повлияли на мое решение завязать с серьезными боями", - сказал Мейвезер.

Однако 42-летний американец заметил, что продолжит проводить выставочные поединки.

"Теперь я летаю по миру и провожу выставочные бои. Могу зарабатывать на этом; 10-30 млн за поединок. Думаю, так я могу заработать больше, чем большая часть нынешних боксеров", - рассказал Мейвезер.