Слишком много смертей: Мейвезер объяснил, почему никогда не вернется в бокс
Об этом сообщает BoxingScene.
Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях заверил, что не собирается возвращаться на ринг из-за большого количество смертельных случаев, произошедших в боксе в последнее время.
"Мне много раз звонили и предлагали вернуться в ринг. Но я забочусь о своем здоровье. Бокс - очень грубый вид спорта. За последние несколько лет слишком много боксеров умерли на ринге. Эти смерти повлияли на мое решение завязать с серьезными боями", - сказал Мейвезер.
Однако 42-летний американец заметил, что продолжит проводить выставочные поединки.
"Теперь я летаю по миру и провожу выставочные бои. Могу зарабатывать на этом; 10-30 млн за поединок. Думаю, так я могу заработать больше, чем большая часть нынешних боксеров", - рассказал Мейвезер.
- Напомним, 29 октября владелец Alibaba, китайский миллиардер Джек Ма бросил вызов Флойду Мейвезеру.
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