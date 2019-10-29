Китайский миллиардер бросил вызов американскому боксеру Мейвезеру

29 октября, 2019, 16:34

Китайский миллиардер Джек Ма бросил вызов знаменитому американскому боксеру Флойду Мейвезеру

Об этом сообщил филиппинский боксер Мэнни Пакьяо в twitter.

Пакьяо выложил видео с Ма с их общей тренировки и заявил - если Мейвезер не согласится с ним на настоящий бой, то Ма, состояние которого оценивается в $40 млрд, готов провести с американцем выставочный поединок.

"Если ты хочешь реальный бой, то бейся со мной. Если же хочешь представление - мой друг Джек Ма позаботится о тебе", - сказал Пакьяо.

"Я готов - в любое время и любом месте. Команда Мэнни готова", - заверил 55-летний Джек Ма.

Message to Mayweather! pic.twitter.com/nS3K9a0SCY - Manny Pacquiao (@MannyPacquiao) October 27 2019