Китайский миллиардер бросил вызов американскому боксеру Мейвезеру
29 октября, 2019, 16:34
Китайский миллиардер Джек Ма бросил вызов знаменитому американскому боксеру Флойду Мейвезеру
Об этом сообщил филиппинский боксер Мэнни Пакьяо в twitter.
Пакьяо выложил видео с Ма с их общей тренировки и заявил - если Мейвезер не согласится с ним на настоящий бой, то Ма, состояние которого оценивается в $40 млрд, готов провести с американцем выставочный поединок.
"Если ты хочешь реальный бой, то бейся со мной. Если же хочешь представление - мой друг Джек Ма позаботится о тебе", - сказал Пакьяо.
"Я готов - в любое время и любом месте. Команда Мэнни готова", - заверил 55-летний Джек Ма.
Message to Mayweather! pic.twitter.com/nS3K9a0SCY- Manny Pacquiao (@MannyPacquiao) October 27 2019
- 10 сентября стало известно, что Флойд Мейвезер планирует в 2020 году провести выставочный поединок в Китае.
Читайте также
-
28 октября, 2019 Виталий Портников: Капитуляция - это не кино
-
-
-
24 октября, 2019 Виталий Портников: "Полиграф" - диагноз "турборежима"
-
24 октября, 2019 Эко-авторитаризм как новая модель управления миром
Читайте также
-
-
-
24 октября, 2019 Виталий Портников: "Полиграф" - диагноз "турборежима"