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Espreso.tvСпортКитайский миллиардер бросил вызов американскому боксеру Мейвезеру

Китайский миллиардер бросил вызов американскому боксеру Мейвезеру


фото: twitter
Китайский миллиардер Джек Ма бросил вызов знаменитому американскому боксеру Флойду Мейвезеру

Об этом сообщил филиппинский боксер Мэнни Пакьяо в twitter.

Пакьяо выложил видео с Ма с их общей тренировки и заявил - если Мейвезер не согласится с ним на настоящий бой, то Ма, состояние которого оценивается в $40 млрд, готов провести с американцем выставочный поединок.

"Если ты хочешь реальный бой, то бейся со мной. Если же хочешь представление - мой друг Джек Ма позаботится о тебе", - сказал Пакьяо.

"Я готов - в любое время и любом месте. Команда Мэнни готова", - заверил 55-летний Джек Ма.

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