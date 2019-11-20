Разумков рассказал как голосовал за Януковича

20 ноября, 2019, 13:23

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заверил, что покинул Партию регионов еще в 2010 году, потому что разочаровался, но голосовал на президентских выборах за Виктора Януковича

Об этом сообщает Украинская правда.

"Януковича я перестал поддерживать как политика, когда вышел из Партии регионов в 2010 г., потому что был разочарован теми процессами, которые начали происходить. Если бы я поддерживал Януковича, то я бы остался в той политической силе", - сказал Разумков.

Разумков рассказал, что тогда ключевую роль для него сыграл "внутренний протест", потому что в Киеве население разделилось на тех, кто поддерживал Виктора Ющенко и на "изгоев".

Спикер добавил, что не поддерживал Ющенко и на выборах голосовал за Януковича

Председатель Верховной Рады отметил, что ему "смешно", когда о нем говорят, что в 2006 году он был "главным технологом" Партии регионов": "Мне было 22 года и я точно не мог быть главным политтехнологом".

В то же время, Разумков добавил, что поддерживал Евромайдан, потому что начали "происходить вещи, которых не должно быть в европейском государстве".

К тому времени Разумков один раз участвовал в местных выборах от партии.