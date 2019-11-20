 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоРазумков рассказал как голосовал за Януковича

Разумков рассказал как голосовал за Януковича

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заверил, что покинул Партию регионов еще в 2010 году, потому что разочаровался, но голосовал на президентских выборах за Виктора Януковича

Об этом сообщает Украинская правда.

"Януковича я перестал поддерживать как политика, когда вышел из Партии регионов в 2010 г., потому что был разочарован теми процессами, которые начали происходить. Если бы я поддерживал Януковича, то я бы остался в той политической силе", - сказал Разумков.

Разумков рассказал, что тогда ключевую роль для него сыграл "внутренний протест", потому что в Киеве население разделилось на тех, кто поддерживал Виктора Ющенко и на "изгоев".

Спикер добавил, что не поддерживал Ющенко и на выборах голосовал за Януковича

Председатель Верховной Рады отметил, что ему "смешно", когда о нем говорят, что в 2006 году он был "главным технологом" Партии регионов": "Мне было 22 года и я точно не мог быть главным политтехнологом".

В то же время, Разумков добавил, что поддерживал Евромайдан, потому что начали "происходить вещи, которых не должно быть в европейском государстве".

К тому времени Разумков один раз участвовал в местных выборах от партии.

  • Также в своем интервью он отрицает, что "слуги народа" получают зарплаты в конвертах.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

20 ноября, 2019 среда

больше новостей

20 ноября, 2019 среда

19 ноября, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать