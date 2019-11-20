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Espreso.tvОбществоРазумков назвал сроки проведения местных выборов в Украине

Разумков назвал сроки проведения местных выборов в Украине

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что местные выборы в Украине пройдут осенью 2020 года, но на определенных территориях их могут провести раньше

Об этом Разумков сказал во время рабочей поездки в Запорожье, передает Укринформ.

"Если мы говорим в целом о выборах, то они состоятся после того, как закончится реформа децентрализации - это первое. Второе - после того, как будет принят так называемый избирательный кодекс. Если мы говорим о том, когда они пройдут, то это стопроцентно 2020 год, скорее всего, осень. Но не исключаю тот факт, что на отдельных территориях выборы могут быть и раньше", - сказал Разумков.

В то же время глава Рады не назвал, какие именно территории имеет в виду.

Напомним, ранее ЦИК заявила о начале выдвижения кандидатов на местных выборах.

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