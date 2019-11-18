ЦИК заявила о начале выдвижения кандидатов на местных выборах

18 ноября, 2019, 18:16

Начался процесс выдвижения кандидатов на местных выборах 22 декабря 2019 г.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

"Сегодня, 18 ноября, в соответствии с Календарным планом основных организационных мероприятий по подготовке и проведению первых выборов депутатов сельских, поселковых, городских советов объединенных территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых, городских глав 22 декабря 2019 г., начинается процесс выдвижения кандидатов в депутаты , кандидатов на должность сельского, поселкового, городского главы на соответствующих первых местных выборах ", - говорится в сообщении.

Представление в ТИК документов для регистрации кандидатов продлится до 27 ноября включительно. А до 28 ноября включительно территориальные избирательные комиссии будут принимать решение о регистрации кандидатов или об отказе.

Около 30 политических партий подали в ЦИК решение партии об участии в выборах.

Первые выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов объединенных территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых, городских глав, назначенные на 22 декабря 2019 г., состоятся в 86 объединенных территориальных общинах (ОТГ)

По предварительным подсчетам, в этих выборах смогут принять участие более 380 тыс. избирателей.

Общая сумма, бюджета на выборы составляет 21 млн 842,2 тыс. грн.

Комиссия предоставила разрешение иметь официальных наблюдателей на указанных выборах 16 общественным организациям.