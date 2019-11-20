"Уже пора менять и этих", - Зеленский о нардепах

20 ноября, 2019, 10:54

Об этом он сказал во время встречи с молодежью в рамках Всеукраинского форума "Украина растет вместе со мной", передает УНИАН.

"Страна должна быть такой, какой есть вы - свежей ... Что-то новое, что-то интересное. Поэтому, пожалуйста, Даша, подтягивайте таких, как вы в Верховную Раду. Никому не говорите, но уже пора менять и этих", - сказал он, шутя.