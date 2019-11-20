"Уже пора менять и этих", - Зеленский о нардепах
20 ноября, 2019, 10:54
Президент Владимир Зеленский считает, что "уже пора менять и этих" народных депутатов
Об этом он сказал во время встречи с молодежью в рамках Всеукраинского форума "Украина растет вместе со мной", передает УНИАН.
"Страна должна быть такой, какой есть вы - свежей ... Что-то новое, что-то интересное. Поэтому, пожалуйста, Даша, подтягивайте таких, как вы в Верховную Раду. Никому не говорите, но уже пора менять и этих", - сказал он, шутя.
- Напомним, 20 мая во время инаугурации Владимир Зеленский заявил о роспуске Верховной Рады VIII созыва.
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