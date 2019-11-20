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Espreso.tvОбщество"Симпатичный, искренний": Путин похвалил Зеленского за определенные "положительные" шаги на Донбассе

"Симпатичный, искренний": Путин похвалил Зеленского за определенные "положительные" шаги на Донбассе

Президент РФ Владимир Путин рассказал о его отношениях с президентом Украины Владимиром Зеленским

Об этом сообщают росСМИ.

Путин заявил, что никогда не видел его.

"Какие у меня отношения с Зеленским? Никаких, я не видел его никогда. Мы с ним не знакомы. Ну по телефону разговаривали. Мне кажется, что он симпатичный человек. Искренний. Он, на мой взгляд, реально хочет изменить ситуацию к лучшему, в том числе и на Донбассе", - сказал он.

"Насколько он в состоянии это сделать, я пока не знаю. Хотя определенные положительные шаги все же были сделаны - я имею в виду разведение сил в двух населенных пунктах", - добавил хозяин Кремля.

Отметим, что в Париже, кроме встречи "нормандской четверки" 9 декабря, может произойти и двусторонний контакт президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского. Такой вариант допустили в Кремле.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что новая украинская власть внедряет "миролюбивые инициативы", но ей мешают украинские "неонацисты".

 

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