"Симпатичный, искренний": Путин похвалил Зеленского за определенные "положительные" шаги на Донбассе
Об этом сообщают росСМИ.
Путин заявил, что никогда не видел его.
"Какие у меня отношения с Зеленским? Никаких, я не видел его никогда. Мы с ним не знакомы. Ну по телефону разговаривали. Мне кажется, что он симпатичный человек. Искренний. Он, на мой взгляд, реально хочет изменить ситуацию к лучшему, в том числе и на Донбассе", - сказал он.
"Насколько он в состоянии это сделать, я пока не знаю. Хотя определенные положительные шаги все же были сделаны - я имею в виду разведение сил в двух населенных пунктах", - добавил хозяин Кремля.
Отметим, что в Париже, кроме встречи "нормандской четверки" 9 декабря, может произойти и двусторонний контакт президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского. Такой вариант допустили в Кремле.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что новая украинская власть внедряет "миролюбивые инициативы", но ей мешают украинские "неонацисты".
Читайте также
-
-
-
19 ноября, 2019 Виталий Портников: Авторитаризм несовместим с демократией
-
19 ноября, 2019 Закон о или против рынка земли?
-
Читайте также
-
-
19 ноября, 2019 Виталий Портников: Авторитаризм несовместим с демократией
-
19 ноября, 2019 Закон о или против рынка земли?