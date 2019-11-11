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Espreso.tvМирЛавров: Зеленский внедряет миролюбивые инициативы, но ему мешают "неонацисты"

Лавров: Зеленский внедряет миролюбивые инициативы, но ему мешают "неонацисты"

Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что новая украинская власть внедряет "миролюбивые инициативы", но ей мешают украинские "неонацисты"

Источник: российское издание ТАСС.

"Ведущие европейские государства пошли на поводу у тех, кто захватил незаконно власть, и кто последовательно поощряет и закрывает глаза на продолжающийся рост неонацизма в Украине", - рассказал глава российской дипломатии.

"В Европе тоже такие тенденции есть. В Украине неонацисты просто правят бал. Неонацисты сегодня в грош не ставят любые миролюбивые инициативы новой украинской власти", - сказал он.

Лавров считает, что украинские военные на Донбассе стреляют "по мирному населению, по гражданским объектам, по детским садам, по школам, по городам и селам" и рядом с ними "работают неонацистские батальоны".

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