"Мы все украинцы, у нас один флаг": Зеленский потребовал снять флаги "ЛНР" с моста в Станице Луганской
20 ноября, 2019, 19:42
Президент Владимир Зеленский заявил о том, что нужно убрать флаги "ЛНР" с моста в Станице Луганской
Об этом он сказал во время открытия моста, передает Радио Свобода.
"Скажу честно, когда мы подошли, мы увидели лишние флаги. Они никакого отношения к Украине не имеют", - сказал Зеленский.
Он назвал снятие этих флагов следующей задачей.
"Думаю, в ближайшее время наша задача, чтобы эти флаги здесь убрать. Чтобы все помнили, что мы все украинцы, и у нас один флаг", - отметил президент.
- На контрольно-пропускном пункте "Станица Луганская" после ремонта открыли мост.
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