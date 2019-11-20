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Espreso.tvОбщество"Мы все украинцы, у нас один флаг": Зеленский потребовал снять флаги "ЛНР" с моста в Станице Луганской

"Мы все украинцы, у нас один флаг": Зеленский потребовал снять флаги "ЛНР" с моста в Станице Луганской

Президент Владимир Зеленский заявил о том, что нужно убрать флаги "ЛНР" с моста в Станице Луганской

Об этом он сказал во время открытия моста, передает Радио Свобода.

"Скажу честно, когда мы подошли, мы увидели лишние флаги. Они никакого отношения к Украине не имеют", - сказал Зеленский.

Он назвал снятие этих флагов следующей задачей.

"Думаю, в ближайшее время наша задача, чтобы эти флаги здесь убрать. Чтобы все помнили, что мы все украинцы, и у нас один флаг", - отметил президент.

  • На контрольно-пропускном пункте "Станица Луганская" после ремонта открыли мост.
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