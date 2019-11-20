Отказал двигатель: с самолетом Зеленского произошло серьезное ЧП

20 ноября, 2019, 23:29

Президент Зеленский вылетел с Харьковщины на Николаевщину с задержкой из-за поломки самолета

Самолет, которым Владимир Зеленский был сегодня вылететь из Чугаева на Харьковщине на Николаевщину, сломался.

Это "Украинской правде" подтвердила прес-секретарь Зеленского Юлия Мендель.

По ее словам, президент должен был вылететь из Чугуева, однако из-за поломки самолета переехал в Харьков, откуда улетел на Николаевщину другим президентским бортом.

Мендель также сообщила, что президент сегодня осмотрит корабли, которые вернула Россия, и пообщается с освобожденными моряками. 17 из них собрались в Очакове.

Планируется, что после посещения Очакова Зеленский вернется в Киев.

Зеленский около полутора часов ждал, что самолет отремонтируют, однако этого не произошло. Президенту предложили военный борт, но он, "нервозно выражая опасения относительно своей безопасности, отказался лететь на нем", сообщает "Depo.Харьков".



НВ пишет, что в связи с этим было принято решение лететь в Очаков из харьковского аэропорта, куда из Киева выслали самолет Airbus.

Напомним, что сегодня, 20 ноября, президент Зеленский открыл в Станице Луганской мост.