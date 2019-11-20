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Espreso.tvОбществоДело бронежилетов: суд отказал ГБР в отстранении разведчицы Ольги Капинус от должности

Дело бронежилетов: суд отказал ГБР в отстранении разведчицы Ольги Капинус от должности


фото: dbr.gov.ua
Печерский райсуд Киева отклонил ходатайство об отстранении от работы заместителя Главного управления разведки Минобороны Украины Ольги Капинус

Об этом сообщил в Facebook общественный активист Максим Дижечко.

"Опять маленькая победа. Держимся", - прокомментировал решение суда Дижечко.

Ольга Капинус - одна из четырех офицеров ВСУ, которые фигурируют в деле о закупке некачественных бронежилетов.

Напомним, ранее Печерский райсуд Киева арестовал генерал-майора Дмитрия Марченко с возможностью выхода под залог в 76 млн грн. ГБР обвиняет Марченко в закупке некачественных бронежилетов для армии по завышенной цене.

Дмитрий Марченко - боевой офицер, ветеран АТО, участник обороны Донецкого аэропорта. За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге во время русско-украинской войны награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени. В сентябре 2015 года назначен на должность начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил Украины.

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