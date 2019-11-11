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Espreso.tvОбществоДело о бронежилетах: начальника ГУ Минобороны оставили под стражей и назначили залог в 76 млн грн

Дело о бронежилетах: начальника ГУ Минобороны оставили под стражей и назначили залог в 76 млн грн


фото: mediaport
Печерский районный суд города Киева избрал меру пресечения для генерал-майора Дмитрия Марченко

Об этом сообщил глава ГБР Роман Труба в своем телеграмм-канале.

"Содержание под стражей или залог в 76 млн грн - такую меру пресечения избрали генерал-майору, начальнику Главного управления Министерства обороны Украины, который является подозреваемым в уголовном производстве по факту закупки некачественного вещевого имущества по завышенной цене для Вооруженных Сил Украины", - написал он .

Такое решение вынес Печерский районный суд города Киева.

"Осталось выбрать меры еще для четырех подозреваемых. Пока только для четырех - их будет больше", - добавил Труба.

  • Напомним, что следствие считает, что эти люди, по предварительному сговору, закупили для военных тысячи бракованных бронежилетов. Стоимость заключенного договора - 176 млн грн.
  • ГБР объявило подозрения чиновникам Минобороны за покупку некачественных бронежилетов для ВСУ.
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