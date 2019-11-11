Дело о бронежилетах: начальника ГУ Минобороны оставили под стражей и назначили залог в 76 млн грн
11 ноября, 2019, 17:14
Печерский районный суд города Киева избрал меру пресечения для генерал-майора Дмитрия Марченко
Об этом сообщил глава ГБР Роман Труба в своем телеграмм-канале.
"Содержание под стражей или залог в 76 млн грн - такую меру пресечения избрали генерал-майору, начальнику Главного управления Министерства обороны Украины, который является подозреваемым в уголовном производстве по факту закупки некачественного вещевого имущества по завышенной цене для Вооруженных Сил Украины", - написал он .
Такое решение вынес Печерский районный суд города Киева.
"Осталось выбрать меры еще для четырех подозреваемых. Пока только для четырех - их будет больше", - добавил Труба.
- Напомним, что следствие считает, что эти люди, по предварительному сговору, закупили для военных тысячи бракованных бронежилетов. Стоимость заключенного договора - 176 млн грн.
- ГБР объявило подозрения чиновникам Минобороны за покупку некачественных бронежилетов для ВСУ.
Читайте также
-
10 ноября, 2019 Зеленые, но не слуги. Съезд партии зеленых в Финляндии
-
-
-
-