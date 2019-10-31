В Мозамбике ЧВК "Вагнера" попала в засаду повстанцев: убиты 5 российских наемников

31 октября, 2019, 14:54

Наемники российской ЧВК "Вагнера", которые находятся в Мозамбике, попали в засаду повстанцев

Об этом сообщает Медуза.

Как сообщается, инцидент произошел в провинции Кабу-Делгадуе еще 27 октября, однако российские власти его не афишировали.

По имеющейся информации, когда российские наемники, которые ехали вместе с сотрудниками силовых структур Мозамбика, остановили свой транспорт из-за установленных на дороге баррикад, по ним открыли огонь.

МИД РФ пока официально не комментировал гибель россиян в Мозамбике.

По данным СМИ, "вагенровцы" помогают правительству Мозамбика бороться с повстанцами-исламистами. В начале октября уже сообщалось о гибели российского наемника в этой стране, но представитель президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Мозамбике "русских солдат нет".

В результате засады были убиты пять россиян и 20 местных силовиков.

Также отмечается, что их тела обезглавили а транспорт сожгли.