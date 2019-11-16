Израиль и ХАМАС обменялись ракетными ударами
16 ноября, 2019, 09:05
Израиль нанес удары по позициям ХАМАС в секторе Газа в ответ на выпущенные палестинцами две ракеты
Об этом сообщает Армия обороны Израиля в twitter.
"Сейчас мы наносим удары по объектам террористической инфраструктуры ХАМАС в секторе Газа", - говорится в сообщении.
О том, какие именно объекты подвергаются атаке, не уточняется.
До этого сообщалось, что две ракеты были выпущены из сектора Газы в направлении израильского города Беэр-Шева, однако были перехвачены системой ПВО "Железный купол".
Обострение конфликта на границе сектора Газа началось в ночь на вторник после ликвидации Израилем командира "Исламского джихада" Бахи Абу аль-Ата.
We are currently striking Hamas terror targets in Gaza. Details to follow.- Israel Defense Forces (@IDF) November 16, 2019
- 15 ноября самолеты Армии обороны Израиля атаковали объекты радикальной палестинской группировки "Исламский джихад" в ответ на ракетные удары с территории Сектора Газа.
Читайте также
-
11 ноября, 2019 Виталий Портников: Лукашенко пролазит в "окно в Европу"
-
10 ноября, 2019 Зеленые, но не слуги. Съезд партии зеленых в Финляндии
-
-
-
Читайте также
-
10 ноября, 2019 Зеленые, но не слуги. Съезд партии зеленых в Финляндии
-
-