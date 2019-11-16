Израиль и ХАМАС обменялись ракетными ударами

16 ноября, 2019, 09:05

Израиль нанес удары по позициям ХАМАС в секторе Газа в ответ на выпущенные палестинцами две ракеты

Об этом сообщает Армия обороны Израиля в twitter.

"Сейчас мы наносим удары по объектам террористической инфраструктуры ХАМАС в секторе Газа", - говорится в сообщении.

О том, какие именно объекты подвергаются атаке, не уточняется.

До этого сообщалось, что две ракеты были выпущены из сектора Газы в направлении израильского города Беэр-Шева, однако были перехвачены системой ПВО "Железный купол".

Обострение конфликта на границе сектора Газа началось в ночь на вторник после ликвидации Израилем командира "Исламского джихада" Бахи Абу аль-Ата.

We are currently striking Hamas terror targets in Gaza. Details to follow. - Israel Defense Forces (@IDF) November 16, 2019