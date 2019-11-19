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Espreso.tvМирБолее половины американцев выступают за импичмент Трампа - опрос

Более половины американцев выступают за импичмент Трампа - опрос


фото: reuters
Чуть больше половины американцев считают, что президента США Дональда Трампа следует привлечь к ответственности и отстранить от должности

Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного международной компанией Ipsos по заказу ABC News.

Согласно данным опроса, 51% опрошенных заявили, что считают, что Трампу следует выдвинуть обвинения и вынести приговор в Сенате США, в то время как 6% выступили за импичмент, но против устранения.

13% респондентов ответили, что осуждают Трампа, но ему не стоит выносить импичмент. 25% опрошенных считают, что Трамп не сделал ничего плохого.

Согласно данным сайта FiveThirtyEight, который специализируется на анализе опросов общественного мнения, уровень поддержки импичмента Трампа вырос после начала открытых слушаний в Конгрессе США. Согласно предварительным опросам, около 48% поддерживали устранение Трампа.

Опросы ABC News-Ipsos также показали, что число американцев, выступающих против импичмента, снизилось до 38% по сравнению со средним показателем FiveThirtyEight, равным примерно 46%.

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