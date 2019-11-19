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Espreso.tvОбществоВоенную помощь Украине заблокировал лично Трамп - заместитель госсекретаря

Военную помощь Украине заблокировал лично Трамп - заместитель госсекретаря

Заместитель госсекретаря по политическим делам Дэвид Хейл заявил, что приказ о замораживании военной помощи Украине отдал непосредственно президент США Дональд Трамп

Об этом Хейл сказал во время дачи показаний комитетам Конгресса США в рамках расследования дела об импичменте Трампа.

По его словам, на встрече заместителей начальников всех ведомств, которые занимаются международными делами, обсуждался вопрос военной помощи Украине. Представители всех ведомств высказались за восстановление помощи, кроме административно-бюджетного управления.

"Административно-бюджетное управление, когда их спросили, сообщило, что они получили указание от президента и исполняющего обязанности руководителя аппарата Белого дома Мика Малвейни заморозить помощь", - сказал Хейл.

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