В Китае - третий случай заражения чумой за месяц

19 ноября, 2019, 13:16

В автономной провинции Китая Внутренняя Монголия был зафиксирован случай заражения чумой, который стал уже третьим в стране за месяц

Как сообщает The Washington Post, комиссия по здравоохранению области подтвердила диагноз.

Сообщается, что 55-летний мужчина заболел бубонной чумой после того, как 5 ноября съел мясо дикого кролика.

Мужчину изолировали от окружающих, пока он проходит лечение. 28 человек, с которыми он контактировал, также изолированы и находятся под наблюдением специалистов.

Это уже третий случай чумы за месяц.

Комиссия по здравоохранению автономии заявила, что не нашла доказательств связи последнего случая заболевания с двумя предыдущими в Пекине.

Случаи в Пекине зафиксировали 12 ноября. Два человека приехали в столицу из Внутренней Монголии, у них диагностировали легочную чуму и поместили их в карантин.

По данным ВОЗ, бубонная чума является самой распространенной формой чумы в мире. Она может переходить в более тяжелую форму - легочную. Обе формы заболевания вызывает один и тот же возбудитель.

Бактерия Yersinia pesti, которая является возбудителем чумы, передается от животных (в основном крыс) человеку при укусе инфицированной блохи, в результате незащищенного контакта с инфицированными тканями и воздушно-капельным путем.

По данным ВОЗ, в 2010-2015 годах во всем мире было зарегистрировано 3248 случаев заболевания чумой, в том числе 584 случая со смертельным исходом.