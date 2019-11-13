В Китае два человека заболели чумой

13 ноября, 2019, 14:49

В Китае у двух человек из Внутренней Монголии диагностировали чуму. В регионе за год уже во второй раз фиксируют болезнь

Об этом сообщили местные власти, передает CNN.

По данным государственного СМИ Синьхуа, пока пациенты проходят лечение в Пекине, а власть приняла меры превентивного контроля.

В мае пара из Внутренней Монголии умерла от бубонной чумы после того, как съела сырую почку сурка - народное лечебное средство.

По данным ВОЗ, с 2010 до 2015 года в мире было зарегистрировано более 3248 случаев чумы. Из них 584 были смертельными. Три наиболее эндемические страны - Демократическая Республика Конго, Мадагаскар и Перу.

Вызвав около 50000 случаев заболевания среди людей за последние 20 лет, чума пока классифицируется ВОЗ как заболевание, которое заново появляется.

Чума вызывается бактериями и передается через укусы блох и зараженных животных, может развиваться в трех различных формах. Бубонная чума вызывает набухание лимфатических узлов, септическая чума заражает кровь, а легочная чума поражает легкие.

Легочная чума, как в заболевших из Китая, более опасна. По мнению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), при отсутствии лечения она всегда заканчивается смертью.

Напомним, "черная смерть" - вторая по историческим перечнем пандемия чумы - в свое время выкосила около половины населения Европы. Теперь международная команда ученых нашла возможное место происхождения ее возбудителя. Оно расположено на территории современной Российской Федерации.