Сутки на Донбассе: россияне били из БМП
Об этом сообщает пресс-центр ООС.
Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Кроме того, противник вел огонь из пушек БМП.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска совершили 7 обстрелов. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" также зафиксировано 7 вражеских обстрелов.
18 ноября на Приазовье, ранения в результате обстрелов получил один военнослужащий Объединенных сил.
С начала этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.
- Напомним, что вечером 18 ноября, журналистам Юрий Бутусов сообщил, что российские военные атаковали украинские позиции вблизи Станицы Луганской из территории РФ. Один украинский военный получил тяжелые ранения.
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