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Espreso.tvОбществоСутки на Донбассе: россияне били из БМП

Сутки на Донбассе: россияне били из БМП

18 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Кроме того, противник вел огонь из пушек БМП.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска совершили 7 обстрелов. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" также зафиксировано 7 вражеских обстрелов.

18 ноября на Приазовье, ранения в результате обстрелов получил один военнослужащий Объединенных сил.

С начала этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.

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