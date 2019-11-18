18 ноября, 2019, 22:01

Украинский журналист Юрий Бутусов заявил, что российские военные атаковали украинские позиции возле Станицы Луганской с территории РФ, в результате чего один украинский военный получил тяжелые ранения

Об этом Бутусов написал в Facebook.

"Российские войска атаковали украинские позиции возле села Сизое под Луганском с территории Российской Федерации, один военнослужащий получил тяжелые ранения. Сизое находится на самой границе с РФ и возле линии фронта в Станице Луганской, что считалось в последние годы тихим местом. Позиции 46-й десантно-штурмовой бригады были атакованы беспилотником, который прицельно сбросил боевую гранату. Один наш воин тяжело ранен, множественные осколочные ранения спины. Военные медики подтверждают - это не случайный взрыв, ранение - боевое", - написал Бутусов.

Журналист отметил, что российское командование не могло не быть в курсе запуска беспилотника в этом районе.

"Сейчас за жизнь десантника борются врачи. Вполне вероятно, что атака произведена с территории РФ, в районе, который непосредственно примыкает к участку разведения в Станице Луганской. В любом случае, российское командование не могло не контролировать запуск беспилотника в этом районе", - отметил Бутусов.

В комментариях Бутусов уточнил подробности инцидента.

"Пока кроме гранаты ничего не подходит. Их тоже сбрасывают, хотя и редко. Характер ранений явно показывает, что разрыв был над землей, на уровне спины, но на определенном удалении. Ноги тоже посекло, но меньше, то есть рассеивание было, причем боец, очевидно, стоял ", - написал Бутусов.