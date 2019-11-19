Посли #G7 вітають запуск законодавчого процесу, що має на меті покласти край мораторію на купівлю та продаж землі. Це допоможе розкрити величезний потенціал сільськогосподарського сектору #України та стимулювати економічний розвиток.
"Поможет раскрыть огромный потенциал": послы G7 приветствовали принятие законопроекта о продаже земли
19 ноября, 2019, 17:12
Послы стран Большой семерки поздравили начало законодательного урегулирования вопроса о продаже украинской сельскохозяйственной земли
Об этом говорится в заявлении послов G7 в Twitter.
"Послы G7 приветствуют запуск законодательного процесса, имеющего целью положить конец моратория на куплю и продажу земли. Это поможет раскрыть огромный потенциал сельскохозяйственного сектора Украины и стимулировать экономическое развитие", - говорится в сообщении.
- Напомним, 13 ноября Верховная Рада поддержала закон о рынке земли в первом чтении.
- Президент Украины Владимир Зеленский пообещал референдум о продаже земли иностранцам.
- Председатель парламентской фракции "Слуги народа" Давид Арахамия заявил, что референдум о продаже земли иностранцам состоится не раньше первого полугодия 2020 года.
- Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что референдума о продаже земли иностранцам перед вторым чтением закона не будет.
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