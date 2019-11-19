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Espreso.tvОбщество"Поможет раскрыть огромный потенциал": послы G7 приветствовали принятие законопроекта о продаже земли

"Поможет раскрыть огромный потенциал": послы G7 приветствовали принятие законопроекта о продаже земли


фото: reuters
Послы стран Большой семерки поздравили начало законодательного урегулирования вопроса о продаже украинской сельскохозяйственной земли

Об этом говорится в заявлении послов G7 в Twitter.

"Послы G7 приветствуют запуск законодательного процесса, имеющего целью положить конец моратория на куплю и продажу земли. Это поможет раскрыть огромный потенциал сельскохозяйственного сектора Украины и стимулировать экономическое развитие", - говорится в сообщении.

  • Напомним, 13 ноября Верховная Рада поддержала закон о рынке земли в первом чтении.
  • Президент Украины Владимир Зеленский пообещал референдум о продаже земли иностранцам.
  • Председатель парламентской фракции "Слуги народа" Давид Арахамия заявил, что референдум о продаже земли иностранцам состоится не раньше первого полугодия 2020 года.
  • Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что референдума о продаже земли иностранцам перед вторым чтением закона не будет.
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