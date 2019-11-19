"Поможет раскрыть огромный потенциал": послы G7 приветствовали принятие законопроекта о продаже земли

19 ноября, 2019, 17:12

Послы стран Большой семерки поздравили начало законодательного урегулирования вопроса о продаже украинской сельскохозяйственной земли

Об этом говорится в заявлении послов G7 в Twitter.

"Послы G7 приветствуют запуск законодательного процесса, имеющего целью положить конец моратория на куплю и продажу земли. Это поможет раскрыть огромный потенциал сельскохозяйственного сектора Украины и стимулировать экономическое развитие", - говорится в сообщении.