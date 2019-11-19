"Обещала голосовать за все законы "Слуги": Тимошенко предлагала своих людей для назначения на "сладкие" места, - Зеленский

19 ноября, 2019, 10:59

Об этом президент Украины Владимир Зеленский написал в Facebook.

"Вчера посмотрел "Свободу слова" на ICTV. Там Юлия Владимировна рассказывала, что предлагала нам новых людей на различные должности. Людей, которые "принесут инвестиции". Хотел бы, чтобы все мы были честными до конца. Так, Юлия Владимировна действительно предлагала. Она принесла список своих людей для назначения на "сладкие" места. А взамен обещала в течение года голосовать за все законы вместе с "слуги народа" в Верховной Раде", - заявил Зеленский.

По словам президента, ему отказали, "ведь эпоха договорняков закончилась навсегда".

"Но посмотрите, какой красивый вид имеет сейчас "оппозиция". Такая фигура! А знаете, почему? Потому что сейчас ей просто не дают "сладенького", - добавил он.

Ранее "Украинская правда" цитировала выступление Тимошенко на "Свободе слова":

"Мы передали ему "Новый курс Украины"(программа" Батькивщины ", - ред.) И сказали, что мы готовы, это я при встрече с президентом ему лично сказала, что мы готовы предложить кадры туда, где нужно выполнять этот "Новый курс" и куда можно привести не фейковые инвестиции, а реальные".