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Espreso.tvОбщество"Напоминает спецоперацию РФ": Ярош прокомментировал арест генерала Марченко

"Напоминает спецоперацию РФ": Ярош прокомментировал арест генерала Марченко

Командующий Украинской добровольческой армии, экс-лидер Правого сектора Дмитрий Ярош заявил, что арест начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ генерал-майора Дмитрия Марченко "напоминает российскую спецоперацию"

Об этом сообщает Радио HB.

"Честно говоря, мне все это напоминает какую-то российскую спецоперацию. Ибо степень доверия к ВСУ - один из самых высоких в нашем государстве. Но при этом всем предпринимаются целенаправленные шаги для дискредитации ВСУ, всего того хорошего, что было сделано за эти годы ВСУ. И генерал Марченко, собственно, тот маркер, где видно, что это целенаправленная вещь", - сказал Ярош.

Дело Марченко Ярош назвал "издевательством" и маркером целенаправленной попытки дискредитировать ВСУ, а также выразил уверенность, что дело Марченко развалится.

  • Напомним, Печерский райсуд Киева арестовал генерал-майора Дмитрия Марченко с возможностью выхода под залог в 76 млн грн. ГБР обвиняет Марченко в закупке некачественных бронежилетов для армии по завышенной цене.
  • Дмитрий Марченко - боевой офицер, ветеран АТО, участник обороны Донецкого аэропорта. За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге во время российско-украинской войны награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени. В сентябре 2015 г. назначен на должность начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил Украины.
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