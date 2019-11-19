"Напоминает спецоперацию РФ": Ярош прокомментировал арест генерала Марченко

19 ноября, 2019, 22:45

Командующий Украинской добровольческой армии, экс-лидер Правого сектора Дмитрий Ярош заявил, что арест начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ генерал-майора Дмитрия Марченко "напоминает российскую спецоперацию"

Об этом сообщает Радио HB.

"Честно говоря, мне все это напоминает какую-то российскую спецоперацию. Ибо степень доверия к ВСУ - один из самых высоких в нашем государстве. Но при этом всем предпринимаются целенаправленные шаги для дискредитации ВСУ, всего того хорошего, что было сделано за эти годы ВСУ. И генерал Марченко, собственно, тот маркер, где видно, что это целенаправленная вещь", - сказал Ярош.

Дело Марченко Ярош назвал "издевательством" и маркером целенаправленной попытки дискредитировать ВСУ, а также выразил уверенность, что дело Марченко развалится.