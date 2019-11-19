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Espreso.tvМирПоявилось видео сожжения курдами российского бронеавтомобиля

Появилось видео сожжения курдами российского бронеавтомобиля

Сирийские курды забросали камнями и коктейлями Молотова общую колонну российской и турецкой военной техники, когда та патрулировала территории на северо-востоке Сирии

Видео показало издание Eha Medya.

На кадрах люди бросают камни и бутылки с зажигательной смесью в бронеавтомобили. Один из них, "Тайфун", на котором висит российский флаг, вспыхивает.

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