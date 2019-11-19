Появилось видео сожжения курдами российского бронеавтомобиля
19 ноября, 2019, 07:46
Сирийские курды забросали камнями и коктейлями Молотова общую колонну российской и турецкой военной техники, когда та патрулировала территории на северо-востоке Сирии
Видео показало издание Eha Medya.
На кадрах люди бросают камни и бутылки с зажигательной смесью в бронеавтомобили. Один из них, "Тайфун", на котором висит российский флаг, вспыхивает.
Suriye Ayn el Arab'da (Kobani) devriye atan Türk & Rus askeri konvoyuna PKK terör örgütü destekçileri taş ve molotof ile saldırdı.- EHA MEDYA (@eha_medya) November 18, 2019
Molotoflu saldırıya uğrayan Rus zırhlı aracı zarar gördü. pic.twitter.com/HmKt1y1UTr
- Ранее сообщалось, что курдские гражданские на севере Сирии атаковали зажигательными смесями российский бронетранспортер .
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