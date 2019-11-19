Государственный бюджет на 2020 год будет подвергаться изменениям, - Разумков

19 ноября, 2019, 12:11

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков отмечает, что Государственный бюджет на 2020 год будет подвергаться некоторым изменениям

Об этом сообщает "УНИАН" .

"Об этом также говорили народные депутаты, обращаясь к правительству, о том, что не были учтены все предложения, которые поступали от представителей разных политических сил ... Будет еще много дискуссий вокруг бюджета. Я уверен, что и он будет испытывать некоторые изменения ", - сказал Разумков.

Спикер отметил, что нельзя говорить, что бюджет на 2020 год - "идеальный".

Разумков отметил, что он не уверен, что если бы соответствующий документ рассматривался и в третьем чтении, то это существенно улучшило или изменило бюджет.

"Мы выходили уже с тех показателей и с тех предложений, которые были предоставлены нам правительством. И кардинально их изменить за такой короткий промежуток времени, я думаю, что возможности не было ни у них, ни, тем более, в парламенте", - добавил глава Верховной Рады.

Также он прогнозирует много дискуссий вокруг этого документа.