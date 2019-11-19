Государственный бюджет на 2020 год будет подвергаться изменениям, - Разумков
Об этом сообщает "УНИАН" .
"Об этом также говорили народные депутаты, обращаясь к правительству, о том, что не были учтены все предложения, которые поступали от представителей разных политических сил ... Будет еще много дискуссий вокруг бюджета. Я уверен, что и он будет испытывать некоторые изменения ", - сказал Разумков.
Спикер отметил, что нельзя говорить, что бюджет на 2020 год - "идеальный".
Разумков отметил, что он не уверен, что если бы соответствующий документ рассматривался и в третьем чтении, то это существенно улучшило или изменило бюджет.
"Мы выходили уже с тех показателей и с тех предложений, которые были предоставлены нам правительством. И кардинально их изменить за такой короткий промежуток времени, я думаю, что возможности не было ни у них, ни, тем более, в парламенте", - добавил глава Верховной Рады.
Также он прогнозирует много дискуссий вокруг этого документа.
- Напомним, что 14 ноября Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о государственном бюджете Украины на 2020 год.
Читайте также
-
11 ноября, 2019 Виталий Портников: Лукашенко пролазит в "окно в Европу"
-
10 ноября, 2019 Зеленые, но не слуги. Съезд партии зеленых в Финляндии
-
-
-
Читайте также
-
10 ноября, 2019 Зеленые, но не слуги. Съезд партии зеленых в Финляндии
-
-