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Espreso.tvМирЕС не признал выборы в Беларуси демократичными

ЕС не признал выборы в Беларуси демократичными

Европейский Союз расценивает досрочные парламентские выборы в Беларуси как неиспользованную возможность провести голосование в соответствии с международными стандартами

Такую оценку обнародовала представитель Европейской службы внешних действий Майя Косиянчич, информирует Радио Свобода .

Европейский Союз призвал белорусские власти немедленно возобновить разработку избирательной реформы, чтобы выборы президента Беларуси в 2020 году состоялись по новым правилам.

18 ноября эксперты ОБСЕ и ПАСЕ признали выборы в Беларуси такими, что не соответствуют международным стандартам.

Согласно предварительным результатам парламентских выборов в Беларуси, в нижнюю палату парламента не прошел ни один оппозиционный кандидат.

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