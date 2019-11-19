ЕС не признал выборы в Беларуси демократичными

19 ноября, 2019, 07:58

Европейский Союз расценивает досрочные парламентские выборы в Беларуси как неиспользованную возможность провести голосование в соответствии с международными стандартами

Такую оценку обнародовала представитель Европейской службы внешних действий Майя Косиянчич, информирует Радио Свобода .

Европейский Союз призвал белорусские власти немедленно возобновить разработку избирательной реформы, чтобы выборы президента Беларуси в 2020 году состоялись по новым правилам.

18 ноября эксперты ОБСЕ и ПАСЕ признали выборы в Беларуси такими, что не соответствуют международным стандартам.

Согласно предварительным результатам парламентских выборов в Беларуси, в нижнюю палату парламента не прошел ни один оппозиционный кандидат.