"Честность выборов не была надлежащим образом защищена": в ПАСЕ раскритиковали выборы в Беларуси
Об этом сообщает Укринформ.
"Фундаментальные свободы были проигнорированы, и честность избирательного процесса не была должным образом защищена на досрочных парламентских выборах в Беларуси, даже при условии увеличения количества зарегистрированных кандидатов", - заявили наблюдатели.
Также отмечается, что "правовые рамки, в которых состоялось голосование, обеспечили неэффективные гарантии для проведения выборов в соответствии с международными стандартами".
Среди главных недостатков отмечаются препятствия в регистрации партий, ограничения публичных собраний, уголовное наказание за клевету.
"Мы разочарованы, что Беларусь не имплементировала рекомендации, сделанные в 2016 году, таким образом лишив своих граждан, как избирателей, так и кандидатов, быть полностью вовлеченными в демократический процесс", - заявил глава наблюдательной миссии ПАСЕ лорд Дэвид Бленкатра.
Международные наблюдатели указали на то, что белорусские прогосударственные медиа ограничили пространство для деятельности независимых СМИ и плюрализм мнений.
Напомним, оппозиция не получила ни одного мандата на выборах в Беларуси.
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