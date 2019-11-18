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Espreso.tvОбщество"Честность выборов не была надлежащим образом защищена": в ПАСЕ раскритиковали выборы в Беларуси

"Честность выборов не была надлежащим образом защищена": в ПАСЕ раскритиковали выборы в Беларуси

Международные наблюдатели, включая представителей Парламентской ассамблеи Совета Европы, раскритиковали соблюдения свобод во время проведения парламентских выборов в Беларуси

Об этом сообщает Укринформ.

"Фундаментальные свободы были проигнорированы, и честность избирательного процесса не была должным образом защищена на досрочных парламентских выборах в Беларуси, даже при условии увеличения количества зарегистрированных кандидатов", - заявили наблюдатели.

Также отмечается, что "правовые рамки, в которых состоялось голосование, обеспечили неэффективные гарантии для проведения выборов в соответствии с международными стандартами".

Среди главных недостатков отмечаются препятствия в регистрации партий, ограничения публичных собраний, уголовное наказание за клевету.

"Мы разочарованы, что Беларусь не имплементировала рекомендации, сделанные в 2016 году, таким образом лишив своих граждан, как избирателей, так и кандидатов, быть полностью вовлеченными в демократический процесс", - заявил глава наблюдательной миссии ПАСЕ лорд Дэвид Бленкатра.

Международные наблюдатели указали на то, что белорусские прогосударственные медиа ограничили пространство для деятельности независимых СМИ и плюрализм мнений.

Напомним, оппозиция не получила ни одного мандата на выборах в Беларуси.

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