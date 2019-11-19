 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЭкс-госсекретарь США раскритиковал Трампа из-за вероятного давления на Зеленского

Экс-госсекретарь США раскритиковал Трампа из-за вероятного давления на Зеленского

Бывший госсекретарь США Рекс Тиллерсон выступил с критикой президента США Дональда Трампа в связи с предполагаемым давлением на президента Украины Владимира Зеленского

Об этом сообщает DW.

"Ясно, что просить о личных услугах, используя активы США как залог, неправильно. Поэтому, если вы хотите какой-то личной выгоды и при этом используете американскую помощь иностранным государствам, американское оружие или американское влияние - это неправильно, и я думаю, что все это понимают ", - сказал он.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

19 ноября, 2019 вторник

18 ноября, 2019 понедельник

больше новостей

19 ноября, 2019 вторник

18 ноября, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать