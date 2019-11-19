Экс-госсекретарь США раскритиковал Трампа из-за вероятного давления на Зеленского
19 ноября, 2019, 08:33
Бывший госсекретарь США Рекс Тиллерсон выступил с критикой президента США Дональда Трампа в связи с предполагаемым давлением на президента Украины Владимира Зеленского
Об этом сообщает DW.
"Ясно, что просить о личных услугах, используя активы США как залог, неправильно. Поэтому, если вы хотите какой-то личной выгоды и при этом используете американскую помощь иностранным государствам, американское оружие или американское влияние - это неправильно, и я думаю, что все это понимают ", - сказал он.
- Напомним, что президент Дональд Трамп рассмотрит возможность появиться на слушаниях об импичменте.
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