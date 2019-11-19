Экс-госсекретарь США раскритиковал Трампа из-за вероятного давления на Зеленского

19 ноября, 2019, 08:33

Бывший госсекретарь США Рекс Тиллерсон выступил с критикой президента США Дональда Трампа в связи с предполагаемым давлением на президента Украины Владимира Зеленского

Об этом сообщает DW.

"Ясно, что просить о личных услугах, используя активы США как залог, неправильно. Поэтому, если вы хотите какой-то личной выгоды и при этом используете американскую помощь иностранным государствам, американское оружие или американское влияние - это неправильно, и я думаю, что все это понимают ", - сказал он.