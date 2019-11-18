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Espreso.tvМирТрамп заявил, что рассмотрит возможность свидетельствовать в Конгрессе

Трамп заявил, что рассмотрит возможность свидетельствовать в Конгрессе

Президент Дональд Трамп рассмотрит возможность появиться на слушаниях по импичменту

Об этом президент Трамп написал в понедельник в Twitter после того, как спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси призвала его дать показания в Конгрессе.

"Она также сказала, что я могу сделать это письменно. Хотя я не сделал ничего противозаконного ... мне нравится эта идея, и я, чтобы снова сфокусировать внимание Конгресса, тщательно обдумаю это!" - написал глава Белого дома.

В то же время, он в очередной раз агрессивно высказался о демократах, назвав их "безумными" и "бездельниками", обозвал саму Пелоси и написал, что она, якобы, скоро уйдет с должности.

Кроме того, Трамп намеренно исказил название телепрограммы "Face The Nation" ("Встань перед нацией") на канале CBS, где вышло интервью с Пелоси с критикой против президента, на "Deface The Nation" ( "Искази нацию").

В интервью телеканалу CBS, которое вышло на выходные, Нэнси Пелоси призвала Трампа прийти в Конгресс и дать показания в контексте расследования по его импичменту. Она, в частности, отметила, что президент должен выражать свое несогласие не в соцсети, а в комитете путем дачи показаний под присягой.

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