Трамп заявил, что рассмотрит возможность свидетельствовать в Конгрессе

18 ноября, 2019, 17:59

Президент Дональд Трамп рассмотрит возможность появиться на слушаниях по импичменту

Об этом президент Трамп написал в понедельник в Twitter после того, как спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси призвала его дать показания в Конгрессе.

"Она также сказала, что я могу сделать это письменно. Хотя я не сделал ничего противозаконного ... мне нравится эта идея, и я, чтобы снова сфокусировать внимание Конгресса, тщательно обдумаю это!" - написал глава Белого дома.

В то же время, он в очередной раз агрессивно высказался о демократах, назвав их "безумными" и "бездельниками", обозвал саму Пелоси и написал, что она, якобы, скоро уйдет с должности.

Кроме того, Трамп намеренно исказил название телепрограммы "Face The Nation" ("Встань перед нацией") на канале CBS, где вышло интервью с Пелоси с критикой против президента, на "Deface The Nation" ( "Искази нацию").

.... that I testify about the phony Impeachment Witch Hunt. She also said I could do it in writing. Even though I did nothing wrong, and do not like giving credibility to this No Due Process Hoax, I like the idea & will, in order to get Congress focused again, strongly consider it! - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 18, 2019

В интервью телеканалу CBS, которое вышло на выходные, Нэнси Пелоси призвала Трампа прийти в Конгресс и дать показания в контексте расследования по его импичменту. Она, в частности, отметила, что президент должен выражать свое несогласие не в соцсети, а в комитете путем дачи показаний под присягой.