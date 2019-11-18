Военные корабли, которые РФ передала Украине, направляются на материк, - ВМС ВСУ
18 ноября, 2019, 13:14
Украинские катера "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу" направляются домой
Об этом сообщает пресс служба ВМС ВСУ в Facebook.
"Украинские катера "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу" направляются домой Сегодня, 18 ноября, в акватории Черного моря начат процесс по возвращению украинских катеров "Никополь", "Бердянск" и буксира "Яны Капу". Сейчас украинские буксиры "Титан", "Гайдамаки" и поисково-спасательное судно "Сапфир" вместе с катерами и буксиром начали движение в направлении материковой Украины", - говорится в сообщении.
Напомним, 18 ноября Россия вернула Украине 3 корабля, которые захватила 25 ноября 2018 года в акватории Керченского пролива.
- 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива Россия захватила украинские военные корабли, которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. О намерении они, согласно международным нормам, уведомили другую сторону. Однако вместо того, чтоб обеспечить фарватер, российские диспетчеры вызвали корабли ФСБ. Российские корабли "Соболь", "Дон", "Мангуст" и "Суздалец" совершили нападение на корабли ВМС Украины.
- 27-28 ноября оккупационные "суды" в Крыму арестовали 24 захваченных в плен украинских моряков. Всем захваченным Россией украинским морякам предъявлено обвинение в "незаконном пересечении границы".
- Все захваченные Россией украинские моряки назвались военнопленными.
- В ООН признали военнопленными захваченных Россией украинских моряков.
- 25 мая 2019 года Международный трибунал ООН по морскому праву решил, что Россия должна немедленно освободить пленных украинских моряков и задержанные военные корабли и вернуть их Украине.
- 7 сентября 2019 года Россия вернула Украине всех 24 моряков в рамках обмена "35/35"
- 18 ноября 2019 Россия вернула Украине захваченные военные корабли: "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу".
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