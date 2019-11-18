Военные корабли, которые РФ передала Украине, направляются на материк, - ВМС ВСУ

18 ноября, 2019, 13:14

Украинские катера "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу" направляются домой

Об этом сообщает пресс служба ВМС ВСУ в Facebook.

"Украинские катера "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу" направляются домой Сегодня, 18 ноября, в акватории Черного моря начат процесс по возвращению украинских катеров "Никополь", "Бердянск" и буксира "Яны Капу". Сейчас украинские буксиры "Титан", "Гайдамаки" и поисково-спасательное судно "Сапфир" вместе с катерами и буксиром начали движение в направлении материковой Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, 18 ноября Россия вернула Украине 3 корабля, которые захватила 25 ноября 2018 года в акватории Керченского пролива.