Иран запустил серийное производство лазерных пушек, - СМИ
18 ноября, 2019, 12:44
Иран запускает производство лазерных пушек для укрепления системы противовоздушной обороны. Об этом заявил генерал Кассем Такизаде
Об этом сообщает иранское госагентство Tasnim.
По словам военного, прототипы оружия прошли лабораторные испытания и уже якобы пошли в серийное производство. Лазерные пушки предназначены для "сбивания вражеских квадрокоптеров и небольших самолетов".
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В марте 2019 года командующий Военно-морским флотом Корпуса стражей исламской революции заявил, что в Иране разработано оружие, "чтобы победить американскую систему лазерного оружия против дронов".
Ранее сообщалось, что армия США успешно испытала мобильную систему защиты от дронов.
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