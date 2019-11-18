Иран запустил серийное производство лазерных пушек, - СМИ

18 ноября, 2019, 12:44

Иран запускает производство лазерных пушек для укрепления системы противовоздушной обороны. Об этом заявил генерал Кассем Такизаде

Об этом сообщает иранское госагентство Tasnim.

По словам военного, прототипы оружия прошли лабораторные испытания и уже якобы пошли в серийное производство. Лазерные пушки предназначены для "сбивания вражеских квадрокоптеров и небольших самолетов".

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В марте 2019 года командующий Военно-морским флотом Корпуса стражей исламской революции заявил, что в Иране разработано оружие, "чтобы победить американскую систему лазерного оружия против дронов".

Ранее сообщалось, что армия США успешно испытала мобильную систему защиты от дронов.