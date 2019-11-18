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Espreso.tvМирИран запустил серийное производство лазерных пушек, - СМИ

Иран запустил серийное производство лазерных пушек, - СМИ


фото: twitter
Иран запускает производство лазерных пушек для укрепления системы противовоздушной обороны. Об этом заявил генерал Кассем Такизаде

Об этом сообщает иранское госагентство Tasnim.

По словам военного, прототипы оружия прошли лабораторные испытания и уже якобы пошли в серийное производство. Лазерные пушки предназначены для "сбивания вражеских квадрокоптеров и небольших самолетов".

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В марте 2019 года командующий Военно-морским флотом Корпуса стражей исламской революции заявил, что в Иране разработано оружие, "чтобы победить американскую систему лазерного оружия против дронов".

Ранее сообщалось, что армия США успешно испытала мобильную систему защиты от дронов.

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