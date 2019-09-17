Армия США успешно испытала мобильную систему защиты от дронов (ФОТО)
"После испытаний система мобильной защиты от малых беспилотных летательных аппаратов получила индекс 6 - это означает, что она успешно прошла начальные конструкторские испытания, а проект может получить финансирование для дальнейшей разработки. Испытания проходили на полигоне базы Форт Дикс в Нью-Джерси", - говорится в сообщении.
Эти испытания были осуществлены американским управлением научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области развития боевых возможностей (CCDC).
Как известно, систему BLADE разрабатывают в пределах более масштабного проекту CCDC, который предусматривает создание эшелонированной системы защиты от беспилотников различных типов, крылатых ракет, минометных мин и артиллерийских снарядов. Также в рамках программы разрабатывают высокоточные пулеметы, лазерные и ракетные системы, способные уничтожать воздушные цели определенного типа.
Сама система BLADE представляет собой модифицированную турель CROWS с пулеметом M2 калибра 12,7 мм, которая управляется дистанционно. На турель установлена компактная радиолокационная станция для обнаружения небольших вражеских объектов. Также в комплекс входят тепловизор и оптико-электронная система для работы днем или ночью.
Детали разработки остаются в тайне, известно лишь, что турель можно будет установить на большинство военных машин армии США.
Читайте также
-
16 сентября, 2019 Максим Скубенко: Мы ловим политиков на лжи и заставляем говорить правду
-
14 сентября, 2019 Что такое формула Штайнмайера и чем она грозит Украине
-
13 сентября, 2019 Виталий Портников: "единство" ради грабежа
-
13 сентября, 2019 7 книг, которые заинтересуют на Форуме издателей-2019
-
Читайте также
-
14 сентября, 2019 Что такое формула Штайнмайера и чем она грозит Украине
-
13 сентября, 2019 Виталий Портников: "единство" ради грабежа
-
13 сентября, 2019 7 книг, которые заинтересуют на Форуме издателей-2019