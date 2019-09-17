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Espreso.tvМирАрмия США успешно испытала мобильную систему защиты от дронов (ФОТО)

Армия США успешно испытала мобильную систему защиты от дронов (ФОТО)

Армия Соединенных Штатов Америки провела успешные испытания новой мобильной системы противовоздушной защиты от малых беспилотных летательных аппаратов - BLADE
Об этом говорится на сайте армии США.

"После испытаний система мобильной защиты от малых беспилотных летательных аппаратов получила индекс 6 - это означает, что она успешно прошла начальные конструкторские испытания, а проект может получить финансирование для дальнейшей разработки. Испытания проходили на полигоне базы Форт Дикс в Нью-Джерси", - говорится в сообщении.

Эти испытания были осуществлены американским управлением научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области развития боевых возможностей (CCDC).

Как известно, систему BLADE разрабатывают в пределах более масштабного проекту CCDC, который предусматривает создание эшелонированной системы защиты от беспилотников различных типов, крылатых ракет, минометных мин и артиллерийских снарядов. Также в рамках программы разрабатывают высокоточные пулеметы, лазерные и ракетные системы, способные уничтожать воздушные цели определенного типа.

Сама система BLADE представляет собой модифицированную турель CROWS с пулеметом M2 калибра 12,7 мм, которая управляется дистанционно. На турель установлена компактная радиолокационная станция для обнаружения небольших вражеских объектов. Также в комплекс входят тепловизор и оптико-электронная система для работы днем или ночью.

Детали разработки остаются в тайне, известно лишь, что турель можно будет установить на большинство военных машин армии США.

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