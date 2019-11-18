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Espreso.tvОбществоТрампу предложили дать показания по делу об импичменте

Трампу предложили дать показания по делу об импичменте


фото: reuters
Спикер Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки Нэнси Пелоси предложила президенту США Дональду Трампу дать показания по делу о его импичменте

Об этом сообщает Associated Press .

По ее словам, если у президента есть информация, которая оправдывает его, то в Палате представителей ожидают ее получить.

"Трамп мог бы прийти просто в Комитет (по вопросам разведки, ведущий расследование, - ред.) и рассказать всю правду, которую он хочет, если пожелает", - заявила Пелоси.

Приглашение Дональда Трампа для дачи показания поддержал и глава демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер.

"Если Дональд Трамп не согласен с тем, что он слышит, или ему не нравится то, что он слышит, он не обязан твиттить об этом. Он должен предстать перед комитетом и свидетельствовать под присягой. И также он должен позволить своему окружению предстать перед комитетом и свидетельствовать под присягой ", - заявил Шумер.

  • Напомним, после скандала вокруг разговора Трампа с Зеленским спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о запуске процедуры импичмента Дональда Трампа из-за вероятного давления на президента Украины.
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