Трампу предложили дать показания по делу об импичменте
Об этом сообщает Associated Press .
По ее словам, если у президента есть информация, которая оправдывает его, то в Палате представителей ожидают ее получить.
"Трамп мог бы прийти просто в Комитет (по вопросам разведки, ведущий расследование, - ред.) и рассказать всю правду, которую он хочет, если пожелает", - заявила Пелоси.
Приглашение Дональда Трампа для дачи показания поддержал и глава демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер.
"Если Дональд Трамп не согласен с тем, что он слышит, или ему не нравится то, что он слышит, он не обязан твиттить об этом. Он должен предстать перед комитетом и свидетельствовать под присягой. И также он должен позволить своему окружению предстать перед комитетом и свидетельствовать под присягой ", - заявил Шумер.
- Напомним, после скандала вокруг разговора Трампа с Зеленским спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о запуске процедуры импичмента Дональда Трампа из-за вероятного давления на президента Украины.
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