"Предоставим конструктивный ответ": в Нафтогазе получили предложение Газпрома по транзиту
18 ноября, 2019, 19:46
НАК "Нафтогаз Украины" получил предложение российского Газпрома по транзиту газа в Европу украинской газотранспортной системой
Об этом сообщил в Facebook исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко.
"Наконец получили по факсу предложение от Газпрома, о котором пишут все СМИ (включая содержание этого предложения). Внимательно его изучим и предоставим конструктивный ответ в ближайшее время", - написал Витренко.
Чиновник отметил, что транзит будет осуществляться по европейским правилам.
"Украина будет надежным партнером для Европы по транзиту газа в полном соответствии с европейскими правилами", - добавил Витренко.
- Напомним, ранее сообщалось, что Газпром предложил Нафтогазу продолжить действующий контракт на транзит газа или заключить новый сроком на 1 год, однако отказаться от требований в международном арбитраже, отмены штрафа от АМКУ и отзыва ходатайства в Еврокомиссию о расследовании против российской компании.
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