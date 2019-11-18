 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"Предоставим конструктивный ответ": в Нафтогазе получили предложение Газпрома по транзиту

"Предоставим конструктивный ответ": в Нафтогазе получили предложение Газпрома по транзиту

НАК "Нафтогаз Украины" получил предложение российского Газпрома по транзиту газа в Европу украинской газотранспортной системой

Об этом сообщил в Facebook исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко.

"Наконец получили по факсу предложение от Газпрома, о котором пишут все СМИ (включая содержание этого предложения). Внимательно его изучим и предоставим конструктивный ответ в ближайшее время", - написал Витренко.

Чиновник отметил, что транзит будет осуществляться по европейским правилам.

"Украина будет надежным партнером для Европы по транзиту газа в полном соответствии с европейскими правилами", - добавил Витренко.

  • Напомним, ранее сообщалось, что Газпром предложил Нафтогазу продолжить действующий контракт на транзит газа или заключить новый сроком на 1 год, однако отказаться от требований в международном арбитраже, отмены штрафа от АМКУ и отзыва ходатайства в Еврокомиссию о расследовании против российской компании.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

18 ноября, 2019 понедельник

больше новостей

18 ноября, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать