"Предоставим конструктивный ответ": в Нафтогазе получили предложение Газпрома по транзиту

18 ноября, 2019, 19:46

НАК "Нафтогаз Украины" получил предложение российского Газпрома по транзиту газа в Европу украинской газотранспортной системой

Об этом сообщил в Facebook исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко.

"Наконец получили по факсу предложение от Газпрома, о котором пишут все СМИ (включая содержание этого предложения). Внимательно его изучим и предоставим конструктивный ответ в ближайшее время", - написал Витренко.

Чиновник отметил, что транзит будет осуществляться по европейским правилам.

"Украина будет надежным партнером для Европы по транзиту газа в полном соответствии с европейскими правилами", - добавил Витренко.