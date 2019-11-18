"Конвульсии Трубы": у Порошенко отреагировали на проект подозрения ГБР

18 ноября, 2019, 12:39

У Порошенко отметили, что суд обязал ГБР рассмотреть ходатайство о закрытии дела, по которому подготовлено подозрение

Об этом сообщает пресс-служба Порошенко.

Проект подозрения относительно пятого президента Украины, лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко, которое Госбюро расследований передало в Генпрокуратуру является "ничем иным как российским заказом".

"Так называемое подозрение, выставленное в телеграмме заместителем главы администрации Януковича Портновым, а затем скопированое пресс-службой ГБР, является ничем иным как российским заказом на нанесение вреда репутации пятого президента, а также попыткой помешать Порошенко провести ряд встреч с иностранными лидерами на саммите Европейской народной партии в Хорватии и на форуме по в Галифаксе (Канада)", - сообщили в пресс-службе Порошенко.

Отмечаем, что у Порошенко также добавили, что 15 ноября Шевченковский районный суд Киева обязал ГБР рассмотреть ходатайство о закрытии производства по которому подготовлено подозрение.



"Из последних сил цепляясь за быстро ускользающее кресло, директор ГБР Роман Труба выбросил последний козырь - проект сообщения о подозрении пятом президенту Украины. Поспешность Трубы и его наставника Портнова обусловлена не только близким увольнением руководителя ГБР. Ведь 15 ноября Шевченковский суд обязал ГБР рассмотреть ходатайство о закрытии именно этого производства. И конвульсии Трубы - всего лишь попытка уклониться от исполнения судебного решения", - говорится в сообщении.