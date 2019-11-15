Порошенко пригласили в качестве свидетеля на допрос по Иловайскому котлу

15 ноября, 2019, 14:53

Пятого президента Украины Петра Порошенко пригласили на 19 ноября на допрос в главную военной прокуратуру в качестве свидетеля по делу Иловайского котла

Об этом сообщает пресс-служба главной военной прокуратуры в Facebook.

"Главной военной прокуратурой осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по факту планирования, подготовки, решения и ведения представителями власти РФ агрессивной войны против Украины с целью изменения границ ее территории и государственной границы, а также совершение других преступлений, приведших к гибели людей, временной оккупации части территории Украины и других тяжких последствий ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для допроса в качестве свидетеля в указанном уголовном производстве был вызван бывший Президент Украины Порошенко Петр Алексеевич.