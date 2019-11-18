"Это медийная операция по воздействию на общественное мнение": адвокат Порошенко о подозрении от ГБР

18 ноября, 2019, 14:11

Следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований направили в ГПУ проект сообщения о подозрении пятому президенту Украины Петру Порошенко

Об этом его адвокат Игорь Головань заявил в эфире Еспресо.TV

"Не думаю, что даже следователи ничего не понимают. На самом деле, это медийная операция. Никто не видит никаких подозрений, обоснований. Только сообщения на сайте ГБР, на telegram-канале Портнова (заместитель главы АП при Януковиче Андрей Портнов, - ред.) Это история с мая месяца, которую сообщники Портнов и Труба начали в интересах государства-агрессора. Это не юридическая, это медийная операция влияния на общественное мнение", - заявил Головань.

По словам адвоката, таким образом ГБР пытается спровоцировать прокуратуру.

"Это провокация. То есть, господин Труба пытается каким-то образом спровоцировать прокуратуру, передавая этот ничтожный проект (подозрения, - ред.), чтобы втянуть их в серьезное нарушение закона. Думаю, прокуратура не должна поддаваться на такую провокацию. ... Закон на нашей стороне ", - заверил он.