Пристайко не исключает электронного голосования для переселенцев с Донбасса

18 ноября, 2019, 13:25

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что для временно перемещенных лиц возможно применить электронное или дистанционное голосование на выборах на Донбассе

Об этом он сказал в интервью РБК-Украина.

"Хотелось бы, чтобы участие в них принимали все, в том числе перемещенные лица. Возможно, для них нужно применить электронное или дистанционное голосование. Как взять, чисто логистически, два миллиона человек и вернуть их? Куда вернуть, если их дома разрушены? Они точно хотят возвращаться? А те, кто уехал в Россию, Беларусь или на заработки в Европу, мы их по одному будем назад возвращать? Проще прикрыться инструкциями и порядками и говорить, что все это невозможно и ждать, пока оно само собой как-то решится", - пояснил глава МИД

По его словам, вопросом проведения выборов должен заниматься ЦИК. Также он отметил, что выборов не будет, если власть будет обсуждать в теории как посчитать людей, которые там остались, а не искать пути решения вопроса.

"У нас есть Центризбирком. И эти люди вместо того, чтобы в десятый раз рассказывать нам, почему это невозможно, должны сказать: мы сели, поговорили, вот это можно сделать, это сложнее, это - нельзя. Чтобы, в конце концов, мы вышли на честные и прозрачные выборы, максимально возможные в этой ситуации. Далее ОБСЕ говорит: выборы соответствуют или не соответствуют ожиданиям людей, которые проголосовали", - добавил Пристайко.