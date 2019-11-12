В "Слуге народа" заявили, что не видят оснований для проведения выборов в ОРДЛО в ближайшие 2-3 года

12 ноября, 2019, 14:34

Нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук заявила, что не видит оснований для проведения в ближайшие 2-3 года выборов в тех районах Донецкой и Луганской областей, которые сейчас находятся под российской оккупацией

Об этом Верещук заявила в кулуарах Верховной Рады, передает Еспресо.TV.

"Вообще преждевременно говорить о каких-либо выборах на Донбассе, потому что мы не контролируем российско-украинскую границу. Мы не имеем реального, устойчивого прекращения огня. Мы не имеем разоружения, мы не имеем отвода тяжелой техники. Мы не имеем на сегодня никаких оснований, что выборы в Донбассе могут стать реальностью в ближайшие 2-3 года", - сказала Верещук.

Верещук также подчеркнула необходимость разведения сил на линии разграничения и добавила, что разведение в Петровском и Золотом завершилось не в полной мере.

"Еще нужно время. Я думаю, что не один день и не неделю продлится реальное разведение", - сказала Верещук.