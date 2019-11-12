В "Слуге народа" заявили, что не видят оснований для проведения выборов в ОРДЛО в ближайшие 2-3 года
Об этом Верещук заявила в кулуарах Верховной Рады, передает Еспресо.TV.
"Вообще преждевременно говорить о каких-либо выборах на Донбассе, потому что мы не контролируем российско-украинскую границу. Мы не имеем реального, устойчивого прекращения огня. Мы не имеем разоружения, мы не имеем отвода тяжелой техники. Мы не имеем на сегодня никаких оснований, что выборы в Донбассе могут стать реальностью в ближайшие 2-3 года", - сказала Верещук.
Верещук также подчеркнула необходимость разведения сил на линии разграничения и добавила, что разведение в Петровском и Золотом завершилось не в полной мере.
"Еще нужно время. Я думаю, что не один день и не неделю продлится реальное разведение", - сказала Верещук.
- Напомним, ранее глава Центральной избирательной комиссии Украины Олег Диденко заявил, что выборы в ОРДЛО пока невозможны и для их проведения необходимо принять специальный закон.
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