Правительство разработало 6 программ для поддержки аграриев в 2020 году
18 ноября, 2019, 11:11
В 2020 году в Украине запустят 6 программ государственной поддержки агропромышленной отрасли
Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.
Часть анонсированных программ будет предусматривать государственную поддержку агропроизводителям, предоставленную в форме компенсации процентов по кредитам аграриям.
По словам Милованова, на 2020 год предусмотрены следующие программы поддержки аграриев:
- Удешевление кредитов сельскохозяйственным товаропроизводителям для покупки земли;
- Финансовая поддержка развития фермерских хозяйств;
- Государственная поддержка развития хмелеводства, закладки молодых садов, виноградников и ягодников и надзор за ними;
- Государственная поддержка животноводства, аквакультуры;
- Финансовая поддержка сельхозтоваропроизводителей;
- Формирование уставного капитала Фонда/Агентства частичного гарантирования кредитов.
- Напомним, ранее Милованов заявлял, что ставка по кредитам на покупку земли сельскохозяйственного назначения в Украине после открытия рынка земли будет в пределах 3-5% годовых. Министр отмечает, что остальные процентов по кредитам государство будет компенсировать. Всего на программы поддержки аграриев в 2020 году предусмотрено около 4 млрд грн.
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