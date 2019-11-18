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Espreso.tvОбществоПравительство разработало 6 программ для поддержки аграриев в 2020 году

Правительство разработало 6 программ для поддержки аграриев в 2020 году


фото: dumskaya
В 2020 году в Украине запустят 6 программ государственной поддержки агропромышленной отрасли

Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.

Часть анонсированных программ будет предусматривать государственную поддержку агропроизводителям, предоставленную в форме компенсации процентов по кредитам аграриям.

По словам Милованова, на 2020 год предусмотрены следующие программы поддержки аграриев:

  • Удешевление кредитов сельскохозяйственным товаропроизводителям для покупки земли;
  • Финансовая поддержка развития фермерских хозяйств;
  • Государственная поддержка развития хмелеводства, закладки молодых садов, виноградников и ягодников и надзор за ними;
  • Государственная поддержка животноводства, аквакультуры;
  • Финансовая поддержка сельхозтоваропроизводителей;
  • Формирование уставного капитала Фонда/Агентства частичного гарантирования кредитов.
  • Напомним, ранее Милованов заявлял, что ставка по кредитам на покупку земли сельскохозяйственного назначения в Украине после открытия рынка земли будет в пределах 3-5% годовых. Министр отмечает, что остальные процентов по кредитам государство будет компенсировать. Всего на программы поддержки аграриев в 2020 году предусмотрено около 4 млрд грн.
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