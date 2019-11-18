Правительство разработало 6 программ для поддержки аграриев в 2020 году

18 ноября, 2019, 11:11

В 2020 году в Украине запустят 6 программ государственной поддержки агропромышленной отрасли

Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.

Часть анонсированных программ будет предусматривать государственную поддержку агропроизводителям, предоставленную в форме компенсации процентов по кредитам аграриям.

По словам Милованова, на 2020 год предусмотрены следующие программы поддержки аграриев: