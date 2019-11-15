Кредиты на покупку земли будут давать под 3-5% годовых, - Милованов

15 ноября, 2019, 14:22

Министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что кредиты на покупку земли в Украине будут выдавать под 3-5% годовых

Об этом он Милованов написал в Facebook.

"Процентная ставка по кредиту на приобретение земли будет 3-5%. В гривне. Больше деталей впоследствии", - написал Милованов.

В комментариях к своему сообщению Милованов отметил, что кредитовать предполагается только мелких фермеров.

"Такая поддержка доступна только малому фермеру", - написал Милованов.

Напомним, 13 ноября Верховная Рада поддержала закон о рынке земли в первом чтении.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пообещал референдум о продаже земли иностранцам.

По данным опроса "Центра Разумкова" 68,3% в случае проведения референдума поддержали бы продление моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения.

Председатель парламентской фракции "Слуги народа" Давид Арахамия заявил , что референдум о продаже земли иностранцам состоится не раньше первого полугодия 2020 года.

Голова Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что референдум о продаже украинской земли иностранцам проводить не перед вторым чтением закона о рынке земли.