Кредиты на покупку земли будут давать под 3-5% годовых, - Милованов
Об этом он Милованов написал в Facebook.
"Процентная ставка по кредиту на приобретение земли будет 3-5%. В гривне. Больше деталей впоследствии", - написал Милованов.
В комментариях к своему сообщению Милованов отметил, что кредитовать предполагается только мелких фермеров.
"Такая поддержка доступна только малому фермеру", - написал Милованов.
Напомним, 13 ноября Верховная Рада поддержала закон о рынке земли в первом чтении.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский пообещал референдум о продаже земли иностранцам.
По данным опроса "Центра Разумкова" 68,3% в случае проведения референдума поддержали бы продление моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения.
Председатель парламентской фракции "Слуги народа" Давид Арахамия заявил , что референдум о продаже земли иностранцам состоится не раньше первого полугодия 2020 года.
Голова Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что референдум о продаже украинской земли иностранцам проводить не перед вторым чтением закона о рынке земли.
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