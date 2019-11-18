Портнов ходил в Офис Зеленского жаловаться на журналистов "Схем"

18 ноября, 2019, 15:20

Экс-заместитель главы АП времен Януковича и журналист "112 Украина" Андрей Портнов ходил в Офис президента из-за своего конфликта с журналистами "Радио Свобода"

Об этом сообщает пресс служба Офиса президента.

"Адвокат и журналист Андрей Портнов обратился в Офис Президента Украины с реакцией на рассмотрение жалобы журналистов "Радио Свобода". Конфликтная ситуация между ним и работниками "Радио Свобода" на днях обсуждалась на заседании Рады по вопросам свободы слова и защиты журналистов при Президенте", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Портнов обеспокоен угрозой свободе слова и препятствием его адвокатской и журналистской деятельности, ведь является штатным телеведущим канала "112 Украина".

Он добавил, что постоянная слежка за ним препятствует также его адвокатской деятельности, ведь если все его встречи фиксируются, то мало кто захочет стать клиентом такого адвоката.

В Офисе Зеленского сообщили, что приняли к сведению аргументы Портнова и заверили, что Совет по вопросам свободы слова и защиты журналистов объективно рассмотрит эту ситуацию с учетом всех обстоятельств, изложенных обеими сторонами конфликта.