Полиция открыла производство из-за угроз Портнова журналистам "Схем"
7 ноября, 2019, 15:58
Полиция начала уголовное производство по факту обращений об угрозах журналистам "Радио Свобода"
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
"Следователи начали расследование по факту высказываний Андрея Портнова в адрес журналистов "Радио Свобода"", - говорится в сообщении правоохранителей.
Напомним, экс-заместитель главы АП времен Януковича Андрей Портнов обнародовал в своем telegram-канале полные паспортные данные и домашний адрес водителя съемочной группы "Схем" (совместный проект Радио Свобода и телеканала "UA: Первый"), номера его авто, а также данные, свидетельствующих о слежке за его местом жительства.
"Схемы" отмечают, что они готовят расследование влияния и связей бывшего чиновника Портнова с новой украинской властью.
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