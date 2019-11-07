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Espreso.tvОбществоПолиция открыла производство из-за угроз Портнова журналистам "Схем"

Полиция открыла производство из-за угроз Портнова журналистам "Схем"


фото: 24tv
Полиция начала уголовное производство по факту обращений об угрозах журналистам "Радио Свобода"

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Следователи начали расследование по факту высказываний Андрея Портнова в адрес журналистов "Радио Свобода"", - говорится в сообщении правоохранителей.

Напомним, экс-заместитель главы АП времен Януковича Андрей Портнов обнародовал в своем telegram-канале полные паспортные данные и домашний адрес водителя съемочной группы "Схем" (совместный проект Радио Свобода и телеканала "UA: Первый"), номера его авто, а также данные, свидетельствующих о слежке за его местом жительства.

"Схемы" отмечают, что они готовят расследование влияния и связей бывшего чиновника Портнова с новой украинской властью.

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